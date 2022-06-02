Ці пісні ви точно додасте в свій плейлист.

Популярні артисти підтримують українців, як можуть, в такий непростий час. Їх головна зброя - це музика. З початку війни з'явилися багато пісень, присвячених тим, хто чекає коханих з фронту.

Маша Кондратенко - "Чекаю на тебе"

Молода співачка Маша Кондратенко вже встигла стати популярною в TikTok завдяки своїй новій пісні "Чекаю на тобі". Дівчина зачепила тонкі струни душі всіх українок, які чекають своїх чоловіків з війни.

"Війна безжально роз'єднала стільки пар, забрала у дружин чоловіків, а у дітей батька. Вона розділила наше життя на "до" і "після". Тисячі тендітних жінок стали сильними воїнами в тилу, чиє життєве кредо зараз – вірити і чекати", - прокоментувала Маша свою нову пісню.

Анна Трінчер - "Не залишай"

Популярна співачка Анна Трінчер нещодавно випустила пісню "Не залишай", під яку українці зняли безліч відео в соціальній мережі TikTok. Більше того, й інші українські знаменитості робили кавер на цю пісню.

"Ця пісня присвячується кожній дівчині, кожній жінці, яку війна розділила з її коханим. Це муд зображення того вічно тривожного стану, в якому знаходяться зараз наші жінки. Дорога без кінця і краю є символом нестерпного очікування повернення додому коханого. Дівчата, давайте, ми переживемо цю війну", - сказала Трінчер.

Макс Барських - "Чекай мене"

Нова пісня Макса Барських "Чекай мене" пронизала душу кожного українця, який чекає свою другу половинку з фронту. Сам співак говорив про те, що багато разів бачив людей, які безмежно страждали від самотності, від того, що не можуть бути разом зі своїми коханими. І ця пісня народилася у нього як обіцянка про повернення і кохання.

"Вся Україна чекає повернення кожного з нас. Тому що ми можемо зробити її краще. Чекай мене", - написав Барських у своїх соцмережах.

Ірина Білик - "Кордони"

"Немає такого зла у світі, щоб знищити кохання навіть в цей буремний час і ніякі кордони не роз'єднають нашу любов. Я присвячую цю пісню тим, хто чекає з війни своїх коханих", - підписала ролик співачка.

Averin x Chursanov - "Квітка"

Романтична пісня "Квітка" вже отримала хороші відгуки від меломанів. Шанувальники дуету відзначили, що пісня вийшла дуже душевною, мелодійною і якісною.

"Де б не була, де б не була ти, на долонях почуття, якщо хочеш забери. Де б не була, де б не була, де б не була, я побачу уві сні", - співається в треку.

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