Шанувальники групи відзначили, що трек "Ти така красива" набагато краще звучить українською.

Український гурт Quest Pistols, продюсером якого був скандальний Юрій Бардаш, переклав свій хіт "Ти така красива" українською мовою.

Так, артисти виступили на благодійному концерті в Польщі, де і представили нову версію своєї пісні.

"Ти неймовірна, ніжна, чарівна

Поруч з тобою поводжуся дивно

Як це змінити, це просто насилля

Така ти чарівна, але невільна", - заспівав соліст Антон Савлепов.

Україномовна версія пісні настільки сподобалася слухачам, що вони заявили, що тепер готові слухати тільки цей варіант.

"Тепер хочу слухати цю пісню тільки українською", "Це так чарівно, просто вау", "Українською мовою звучить ще краще", "Як красиво", - пишуть шанувальники групи в мережі.

Варто відзначити, що групи Quest Pistols вже давно не існує. Хлопці вирішили зробити паузу в музичній кар'єрі, а потім знову возз'єдналися, але вже під іншою назвою - "Агонь".

Нагадаємо, екс-соліст Quest Pistols Антон Савлепов запустив сольний проект.

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