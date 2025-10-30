Трек увійде до нового альбому артистки.

Зірка іспанської музики Rosalia анонсувала прем'єру нового альбому LUX, у якому буде пісня українською мовою. До створення треку, ймовірно долучилася відома українська співачка.

В інтерв'ю для Popcast Rosalia розповіла про новий проєкт - альбом LUX, до якого увійде 13 пісень нерідними для співачки мовами. Серед них будуть треки українською, німецькою, англійською, сицилійською, латинською, арабською та іншими мовами.

"Було багато спроб зрозуміти, як працюють інші мови. Багато інтуїтивного: "Окей, я спробую просто написати й подивитися, як це звучатиме іншою мовою. Добре, перевірмо це з перекладачем. Якщо я римую це з ось цим, чи матиме воно сенс? Ні? Тоді перефразуймо". Постійний рух туди-сюди. Цілий рік був присвячений лише текстам пісень і роботі з викладачами, які навчали мене правильної вимови", - зазначила артистка.

За словами іспанської зірки, вона витратила багато часу, аби реалізувати задумане. Однак, наразі вона повністю задоволена та вже з нетерпінням чекає на прем'єру свого альбому LUX, яка відбудеться 7 листопада.

"Я втратила рахунок. Мені довелося перезаписувати (багато разів - УНІАН), а потім складати все до купи. Це як пазл, як лабіринт. Тож це було дуже складно, але також дуже приємно закінчити це і сказати: "Гаразд, тепер я спокійна", - прокоментувала Rosalia.

До слова, до цього проєкту ймовірно долучилася українська співачка Аліна Паш. Вона заінтригувала заявою у своєму блозі в Instagram:

"Друзі, на нас чекає дещо дуже особливе в новому альбомі Rosalia. Українською. Це був один божевільний день у Лос-Анджелесі, який я запамʼятаю назавжди".

Варто зазначити, що довгий час артистка проживала в США, цілком ймовірно, що саме в той період і сталася колаборація із Rosalia. Нещодавно Аліна Паш повернулася в Україну та розповіла, чому так довго затягувала з приїздом додому.

