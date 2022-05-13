Раніше Killnet вже хвалилися досконалими DDoS-атаками і погрожують зробити це знову.

Російські хакери планують саботувати завтрашній фінал "Євробачення", щоб перешкодити фаворитам з України-реп-виконавцям Kalush Orchestra, взяти перемогу.

Так, пропутінська хакерська банда Killnet спробує паралізувати сервери онлайн-голосування напередодні очікуваної підтримки української фольк-реп-групи.

Раніше Killnet вже хвалилися досконалими DDoS-атаками і погрожують зробити це знову.

"Ви не зможете голосувати онлайн. Можливо, винні у всьому будуть наші DDoS-атаки", - пригрозили хакери у своєму повідомленні з логотипом "Євробачення".

Нагадаємо, Kalush Orchestra після вибухового виступу в першому півфіналі потрапили до фіналу Євробачення 2022.

За словами Андрія Данилка, в Kalush Orchestra є всі шанси на перемогу.

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