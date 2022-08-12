У переліку вказано Ліверпуль та Манчестер.

Євробачення у 2023 році має відбутися в одному з міст Британії. Наразі оголошено шортлист можливих локацій. З 17 міст відібрали сім.

Про це йдеться у заяві національного мовника Британії від 12 серпня.

Отже, змагатися за право провести Євробачення будуть:

Бірмінгем,

Глазго,

Лідс,

Ліверпуль,

Манчестер,

Ньюкасл,

Шеффілд.

Основними критеріями для відбору міста є наявність відповідного приміщення, зобов'язання щодо фінансування, а також "культурна пропозиція", яка включає місцеву та регіональну діяльність та демонстрацію української культури та музики.

Нагадаємо, у 2022 році на Євробаченні здобула перемогу українська група Kalush Orchestra. Попри те, що, згідно з правилами, приймати наступний пісенний конкурс повинна Україна, це право передали Великобританії.

Пов'язано це з тим, що мирні міста України перебувають під постійними обстрілами з боку Росії, тому неможливо гарантувати безпеку учасникам і глядачам.

Разом з тим представники "UA: Суспільне" мають намір співпрацювати з головним мовником заходу для розробки українських елементів шоу.

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