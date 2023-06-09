Музиканти зазначили, що почали створювати цю пісню ще у 2021 році.

TVORCHI та The Hardkiss випустили спільну пісню. Музиканти випустили трек "Мрійники", у якому йдеться про тих, хто не припиняє мріяти та думати про майбутнє попри усі складнощі.

Артисти зазначили, що вони хотіли представити пісню за інших умов. Дату прем'єри музиканти переносили через підрив Каховської ГЕС.

Втім, згодом TVORCHI та The Hardkiss вирішили усе ж презентувати пісню. Нині вони сподіваються, що трек подарує комусь віру та бажання мріяти.

"Не так ми планували представити нашу спільну роботу, яку почали готувати ще у 2021 році. Не так ми планували її представити ще тиждень тому. Та, маємо надію, що сьогодні вона подарує комусь віру. Маємо працювати далі і мріяти", - йдеться в описі до пісні.

Трек "Мрійники" вже з'явився на музичних платформах та YouTube. Прем'єру також прокоментувала Юлія Саніна, фронтвумен The HARDKISS. Вона зазначила, що музиканти довго працювали над цією піснею. Трек став особливим для обох груп.

Трек TVORCHI та The HARDKISS "Мрійники" - відео

Реакція мережі

Неочікувана колаборація приємно здивувала фанів. Коментатори розповідають, що трек їм сподобався. Також вони пишуть:

"Неочікувано, але дуже круто! Дякую за чудову спільну роботу!"

"Неперевершено"

"Вау, який звук! Я у захваті".

Нагадаємо, раніше Трінчер зворушила піснею "Кропива" про власну історію.

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