Сам музикант, родом з Білорусі, перед виступом зазначив, що він – як музикант – народився в Україні.

Член журі нацвідбору Євробачення 2022 Ярослав Ладигін прокоментував невдоволення окремих глядачів участю у конкурсі білоруського музиканта Michael Soul.

Телеведуча Маша Єфросиніна після виступу співака поцікавилася думкою журі з приводу неоднозначних коментарів на адресу білоруса, мовляв, той зайняв місце котрогось з можливих українських учасників.

Ладигін порадив глядачам "просто насолодитися українською культурою" і подякував, своєю чергою, українським військовим.

Відповідаючи на запитання він сказав: "У нас в оргкомітеті справді було багато суперечок щодо Майкла. І лунали думки, що Майкл займає місце українця. Але я вважаю, що Україна – така країна, яка має притягувати, як магніт, таланти з інших країн. І Майкл тут на своєму місці".

Сам музикант, родом з Білорусі, перед виступом зазначив, що він – як музикант – народився в Україні.

На нацвідборі артист презентував у неординарному образі пісню "Demons".

Новина доповнюється…