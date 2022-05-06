Хліб з гербом України з'являвся у відеороботі кілька разів.

Американські репери Дрейк і Future випустили кліп на пісню "Wait For U". У відеороботі, опублікованій на YouTube, музиканти показали українську паляницю. Вона з'являється на столі перед королем і лицарем серед різних страв. Зверху на паляниці зображено герб України.

У кліпі репер Дрейк з'явився в образі лицаря, а Future приміряв образ короля з епохи Середньовіччя. За день кліп подивилися понад 2,2 мільйона разів.

Нагадавши, Ед Ширан і "Антитіла" випустили кліп на спільну пісню.

Також УНІАН повідомляв, що Настя Каменських разом з The Black Eyed Peas заспівала антивоєнний гімн світу.

Вас також можуть зацікавити новини: