За словами співака, його нова пісня дає можливість поринути у власний Всесвіт і знайти безпечний простір всередині себе у цей страшний час.

Український музикант Вася Демчук презентував новий трек Slow про ейфоричну пристрасть між двома закоханими. Це бажання настільки сильне та всеосяжне, що змушує забути про весь навколишній світ і дозволяє думати тільки про палке кохання.

"Slow - це про шалену пристрасть між двома людьми, коли ти можеш думати лише про кохання. Про дівчину, яка забрала твоє серце надовго… або назавжди", - розповідає Вася Демчук.

За словами співака, його нова пісня дає можливість поринути у власний Всесвіт і знайти безпечний простір всередині себе у цей страшний час: "Так добре іноді згадати як це - кохати поза небезпекою, без мінору. Трек Slow для мене - музичний простір, де на декілька хвилин можна бути вільним від навколишнього світу. Я буду радий, якщо кожен, хто його слухатиме, відчує те ж саме".

Вперше трек Slow наживо Вася Демчук виконав напередодні офіційного релізу - на благодійних концертах до Дня Незалежності України в Будапешті, Франкфурті, Берліні та Варшаві. Вже з перших рядків пісні сотні глядачів співали разом з артистом!

Нагадаємо, раніше поп-діва NK, що отримала визнання не тільки в Україні, але і в Латинській Америці, Туреччині і навіть Індії, і висхідна зірка - співак Вася Демчук, якого називають останнім романтиком TikTok, здивували фанатів несподіваною колаборацією.

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