Відео знімалося на знаменитому Острові ляльок у Мексиці.

Американська співачка Леді Гага представила моторошний новий сингл The Dead Dance для другого сезону серіалу "Венздей" (Wednesday) і кліп до нього.

Як пише журнал ELLE, пісня, створена за участю продюсерів Ендрю Ватта, Cirkut і самої Гаги, звучить по-справжньому похмуро. Не менш моторошним вийшов і чорно-білий кліп, знятий готичним майстром Тімом Бертоном.

На початку ролика Гага прокидається на цвинтарі, засіяному покинутими ляльками. Вона кружляє і рветься в танці крізь чорно-білі декорації, одягнена в образ ляльки з вікторіанським вбранням і тугими локонами, виконуючи пісню про подолання болю.

"Венздей" 2 сезон: кліп до саундреку The Dead Dance

Як пише Gayety.co, відео знімали на знаменитому Острові ляльок у Сочімілько (Мексика), місці, оповитому моторошними легендами.

Зазначається, що зачаровує хореографія - робота Парріс Гобел, яка раніше співпрацювала з Гагою над вірусним відео Abracadabra. Цього разу її постановка ідеально вписалася в похмурі декорації, зробивши The Dead Dance водночас нічним кошмаром і театральним видовищем.

"Я щаслива випустити цю пісню разом із "Венздей". Я величезна прихильниця шоу і отримала колосальне задоволення, знімаючись у ньому і підтримуючи The Dead Dance", - зазначала сама Гага раніше.

Трек органічно вбудований у сьомий епізод серіалу, супроводжуючи щорічний благодійний бал Академії "Невермор". Чекає на глядачів і танцювальна сцена, у якої є всі шанси стати вірусною.

Також відомо, що сингл The Dead Dance увійшов до альбому Гаги Mayhem і доповнений двома похмурими бонус-треками - Can't Stop the High і Kill for Love.

Нагадаємо, раніше УНІАН писав, кого зіграла Леді Гага в другому сезоні серіалу "Венздей".

