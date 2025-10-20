Музиканту було 55 років.

Не стало відомого українського музиканта, співзасновника гурту Green Grey Андрія Яценка, який виступав під псевдонімом Diezel. Артисту було 55 років.

Мережу сколихнула трагічна звістка про смерть лідера культового українського гурту Green Grey. Про це стало відомо з Facebook-акаунта самого Андрія, адже на його фото з'явилася чорна стрічка. Колеги музиканта підтвердили цю новину, виклавши світлину зі свічкою.

Причина смерті Яценка наразі не розголошується. У гурту був запланований концертний тур містами України, а днями вони презентували перекладену версію легендарного хіта "Под дождём". Пісня отримала українську назву "Ще не вщент під дощем".

Відео дня

Саме тому колеги, друзі та прихильники "Дизеля" не могли повірити у його смерть. У коментарях пишуть:

"Як так?"

"Що ж сталося?"

Андрію, будь ласка, нехай це буде неправда!

Нагадаємо, що Андрій Яценко здобув славу та впізнаваність, як учасник гурту Green Grey, який він створив у 1993 році в Києві. Колектив отримав чимало прихильників, зокрема, завдяки таким хітам, як "Под дождем", "Мазафака", "Эмигрант", "Стереосистема" та багатом іншим. Green Grey двічі був нагороджений престижною музичною премією MTV Europe Music Awards.

Раніше УНІАН повідомляв про смерть басиста гурту Limp Bizkit.

