Щоправда, Square Enix усе ще не розуміє важливість гри, скаржиться Сіму Лю.

Головна зірка "Шан-Чі" Сіму Лю підтвердив, що сценарій фільму за Sleeping Dogs готовий і проєкт офіційно зрушив з мертвої точки. Лю не тільки зіграє головну роль, а й виступить продюсером картини.

Сіму Лю виклав фото першої сторінки сценарію, написаного сценаристом Цзе Чуном, відомим за серіалом "Я - Діва" від Amazon.

За словами Лю, головна перешкода зараз у студії Square Enix - правовласника франшизи Sleeping Dogs: "Square Enix - чудові партнери. Проблема в тому, що студії поки не розуміють, наскільки цінна ця франшиза. Але ми їх переконаємо".

Відео дня

Актор зізнається, що шлях до фільму виявився довгим і виснажливим: "Пічинг керівникам, які не знають гру, - виснажливо. Але любов фанатів до Sleeping Dogs дає нам сили. Спочатку фільм, потім, може, і сиквел гри - це завжди була мрія".

Перша спроба екранізації провалилася ще 2017 року, коли головну роль мав зіграти Донні Єн.

Дія гри розгортається в Гонконзі, де поліцейський Вей Шен під прикриттям впроваджується в тріаду Sun On Yee. Балансуючи між обов'язком і криміналом, герой поступово втрачає межу між двома світами, а історія перетворюється на стрімкий екшен з рукопашними боями, переслідуваннями і зрадами...

Раніше ми розповідали, що зйомки екранізації Horizon Zero Dawn стартують у 2026 році, але у фільму є велика проблема. Для картини все ще не знайшли режисера.

Вас також можуть зацікавити новини: