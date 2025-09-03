Артистка отримала другорядну роль.

Відбулася прем'єра другої частини другого сезону серіалу "Венздей". У нових епізодах на глядачів чекало багато цікавих сюжетних поворотів, зокрема довгоочікувана поява попікони Леді Гаги. Про це пише Mirror.

Артистка вже давно дала зрозуміти, що її таланту немає меж. Раніше вона вже грала в таких проєктах, як "Американська історія жахів", "Народження зірки" та "Джокер: Божевілля на двох", а тепер вона додала частинку свого фірмового стилю у світ сімейки Адамс. Netflix довго тримали в інтризі роль Гаги, засипаючи фанів загадками. І от нарешті глядачі мають можливість дізнаються більше про її героїню.

"Венздей" 2 сезон: кого зіграла Леді Гага

Персонажкою Леді Гаги стала легендарна вчителька академії "Невермор" Розалін Ротвуд, яка вже давно померла. Однак, в одній із серії головній героїні Венздей, яку зіграла Дженна Ортега, вдається оживити жінку.

Відео дня

У намаганні відновити свої екстрасенсорні здібності дівчина приходить до могили Розалін, яка розташована на території академії. За порадою своєї бабусі вона торкається пам'ятника, промовляє заклинання та викликає вчительку.

Героїня Гаги сповнена містичністю та таємничістю. На противагу самій Венздей вона постає у суцільно білому образі - світлій перуці, сукні та чоботах.

Роль артистки є другорядною, адже вона з'являється лише в одному епізоді на кілька хвилин. Але на цьому її участь в проєкті не завершується. Гага записала для другого сезону "Венздей" саундтрек під назвою The Dead Dance, прем'єра якого відбулася одночасно з новими епізодами шоу.

"Венздей" - 2 сезон

Дебют другого сезону серіалу "Венздей" відбувся на початку серпня. За цей час шоу вдалося потрапити та успішно закріпитися у ТОП-10 найпопулярніших проєктів Netflix.

Ймовірно, що друга частина стала ще більш очікуванною, аніж перша. Про це свідчать позитивні оцінки глядачів та критиків. Зокрема на сайті Rotten Tomatoes новий сезон отримав 84% задоволених відгуків, у порівнянні з 73% першого.

Вас також можуть зацікавити новини: