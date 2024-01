Прихильники вже оцінили відео.

Українська режисерка Таня Муіньо не припиняє дивувати своїми яскравими роботами. Вона знімає кліпи для світових зірок, серед яких Ленні Кравіц, Cardi B, Lil Nas X та Кетті Перрі. Також співпрацює з українськими артистами: Монатіком, NK, Мішель Андраде та іншими співаками.

Нещодавно стало відомо, що новий кліп Дженніфер Лопес зі співачкою Latto на пісню "Can't Get Enough" теж її авторства.

У відео використовували кадри зі стрічки "This is Me Now: A Love Story", у якій грала Лопес. Співачка змінює декілька образів та вражає своєю ідеальною фігурою у 54 роки. Танцює на підборах, приймає душ та прогулюєтся вулицями Нью-Йорка.

Цікаво, що Джей Ло виклала відео у себе в Instagram та одразу відмітила українку в сторіз.

Реакція слухачів

Прихильники зірки вже встигли оцінити вражаючу відеороботу та написали свої коментарі.

"Дженніфер ніколи не розчаровує! Зовнішній вигляд, виробництво, мода! Супер!"

"Кожного разу, коли я не хочу йти в спортзал, я буду переглядати це відео. Джей Ло просто красуня!"

Кліп вражає! Джей Ло показує нам якість і просто вищий клас"

"Це мега гарно"

"Який талант, яка харизма. Блискуча робота та ідеальна Лопес".

Нагадаємо, що режисерка Таня Муньо зняла нещодавно кліп для Гаррі Стайлза.

