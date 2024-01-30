Українська режисерка Таня Муіньо не припиняє дивувати своїми яскравими роботами. Вона знімає кліпи для світових зірок, серед яких Ленні Кравіц, Cardi B, Lil Nas X та Кетті Перрі. Також співпрацює з українськими артистами: Монатіком, NK, Мішель Андраде та іншими співаками.
Нещодавно стало відомо, що новий кліп Дженніфер Лопес зі співачкою Latto на пісню "Can't Get Enough" теж її авторства.
У відео використовували кадри зі стрічки "This is Me Now: A Love Story", у якій грала Лопес. Співачка змінює декілька образів та вражає своєю ідеальною фігурою у 54 роки. Танцює на підборах, приймає душ та прогулюєтся вулицями Нью-Йорка.
Цікаво, що Джей Ло виклала відео у себе в Instagram та одразу відмітила українку в сторіз.
Реакція слухачів
Прихильники зірки вже встигли оцінити вражаючу відеороботу та написали свої коментарі.
- "Дженніфер ніколи не розчаровує! Зовнішній вигляд, виробництво, мода! Супер!"
- "Кожного разу, коли я не хочу йти в спортзал, я буду переглядати це відео. Джей Ло просто красуня!"
- Кліп вражає! Джей Ло показує нам якість і просто вищий клас"
- "Це мега гарно"
- "Який талант, яка харизма. Блискуча робота та ідеальна Лопес".
Нагадаємо, що режисерка Таня Муньо зняла нещодавно кліп для Гаррі Стайлза.