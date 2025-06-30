Прем'єра фільму запланована на 20 березня 2026 року.

Кінокомпанія Amazon MGM Studios показала перший трейлер науково-фантастичного фільму "Проєкт "Аве Марія" (Project Hail Mary), головну роль у якому виконав Раян Гослінг ("Драйв", "Ла-Ла Ленд", "Той, хто біжить по лезу 2049", "Барбі", "Каскадер").

Сюжет стрічки розгортається в недалекому майбутньому, коли людство опинилося на межі глобальної катастрофи. Група вчених та інженерів працює над проектом "Аве Марія" – інноваційною програмою, яка має врятувати світ від знищення. Згодом астронавт Райланд Грейс прокидається на космічному кораблі, не пам'ятаючи ні себе, ні своєї місії. Він поступово доходить до висновку, що він єдиний вцілілий з команди, відправленої у віддалену сонячну систему. У пошуках відповідей Грейс повинен покластися на свій величезний масив наукових знань, чисту винахідливість і людську волю – але йому, можливо, не доведеться робити це наодинці.

Партнеркою Гослінга по знімальному майданчику стала німецька акторка Сандра Гюллер ("Анатомія падіння","Зона інтересу", "Тоні Ердман").

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Зняв стрічку режисерський дует Філа Лорда і Кріса Міллера, найбільш відомих за двома частинами комедійної франшизи "Мачо і ботан".

В основу фільму ліг однойменний роман 2021 року від американського письменника Енді Вейра, який також написав "Марсіанина".

Прем'єра фільму запланована на 20 березня 2026 року.

Зазначимо, це вже не перший фільм за участю Раяна Гослінга про космічні подорожі – 2018 року на екрани вийшла біографічна драма "Перша людина", у якому актор зіграв американського астронавта Ніла Армстронга, першу людину, яка ступила на поверхню Місяця.

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