В РФ відкрили кримінальну справу проти відомого українського гурту

Росія звинувачує гурт в дискредитації російських військових та підтримці Сил оборони.

Росіяни відкрили кримінальну справу проти учасників відомого українського гурту Жадан і собаки, повідомив Сергій Жадан в Facebook.

Росія звинувачує гурт в дискредитації російських військових та підтримці Сил оборони через зйомки кліпу на спільну з Тіною Кароль пісню Ніч у харківському метро.

Справу відкрило так зване "управління внутрішніх справ військово-цивільної адміністрації Харківської області".

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Причиною позову стала систематична підтримка гурту бригади Хартія НГУ. Примітно, що троє учасників гурту – Сергій Жадан, Олександр Меренчук та Євген Турчинов – є військовослужбовцями цього підрозділу.

До цього таку ж "справу" росіяни відкрили й проти співачки Тіни Кароль. Тепер учасникам Жадан і Собаки, як і Кароль, "загрожує" до 20 років увʼязнення.

"Люблю свою роботу", - відреагував на "справу" Сергій Жадан.

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