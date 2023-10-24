Тепер користувачі можуть обрати 15 персональних "сватів" для пошуку пари.

У застосунку для знайомств Tinder з’явилася нова функція, яка дозволить найкращим друзям і родичам самотніх людей, що шукають партнера, допомагати з вибором потенційної пари.

В компанії заявили, що опитування показало, що 75% неодружених людей обговорюють своє особисте життя і свої побачення з близькими людьми. Крім цього, нерідко вони просять допомоги друзів, батьків чи інших родичів із пошуком пари в Tinder.

Нова функція дозволить родичам або друзям рекомендувати чоловіків або жінок в застосунку, які, як їм здається, могли б стати потенційним партнером для іхньої близької людини.

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"Роками неодружені просили своїх друзів допомогти знайти їм наступну пару в Tinder, і тепер ми робимо цей процес дуже простим за допомогою Tinder Matchmaker", – пояснює Мелісса Гоблі, директор з маркетингу Tinder.

В компанії наголошують, що нова функція зробить сучасні побачення "командним видом спорту". Tinder Matchmaker вже доступний у Сполучених Штатах, Австралії, Бразилії, Канаді, Франції, Німеччині, Індії, Індонезії, Японії, Мексиці, Південній Кореї, Іспанії, Таїланді, Великій Британії та В’єтнамі. В компанії зазначають, що функція стане доступною зрештою для користувачів застосунку зі всього світу. Це станеться у наступні кілька місяців.

Як працює Tinder Matchmaker

У Tinder Matchmaker можна запросити до 15 своїх близьких людей. Вони отримують посилання, після переходу за яким отримують змогу надавати користувачеві-власнику Matchmaker рекомендації. Запросити до цього "кола" можна як тих, хто має профіль в застосунку, так і тих, хто ним не користується.

Задача "сватів" – переглядати сторінки інших користувачів та пропонувати тих, хто міг би стати парою для їхньої близької людини. "Свати" при цьому не матимуть змогу спілкуватись в чаті від імені користувача або надсилати повідомлення.

Сеанс Tinder Matchmaker триває 24 години. Після того, як цей час спливе, профілі, які "свати" порекомендують, користувач бачитиме в окремій добірці. Він зможе або поставити вподобання тим, кого порекомендували, або відхилити пропозицію.

Tinder - останні новини про компанію

Цього року компанія Match Group, якій належить додаток для знайомств Tinder, оголосила про запланований вихід з російського ринку до 30 червня. Рішення, як зазначили в компанії, ухвалили, виходячи з необхідності захисту прав людини.

Німецькі журналісти з’ясували, що російські спецслужби використовують платформи для знайомств, такі, як популярний в світі додаток Tinder, з метою шпигунства за військовими та політиками в Німеччині або їхнього вербування.

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