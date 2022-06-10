Актор студії "Квартал 95" каже, що натикається на критику через деякі свої виступи.

Український комік, пародист і актор студії "Квартал 95", який прославився своєю пародією Володимира Зеленського та інших відомих українців розповів, чи часто його хейтять за виступи. Каже - до критики у соціальних мережах ставиться спокійно. Цим він поділився в інтерв'ю зі Славою Дьоміним на YouTube.

"Дуже багато хейту було, коли півтора року тому я зробив пародію на Шарія. Я прочитав кілька коментарів на Ютубі і зрозумів, що немає сенсу це читати, мені нецікаво. Там було більше трьох тисяч коментарів, але були і хороші відгуки. Я ніколи на це не ображаюся, адже я роблю свою справу, а хейтери роблять свою справу", - каже Юрій Великий.

Гуморист сказав, що після тієї пародії особисто Анатолій Шарій йому не писав і не дзвонив.

"Він щось там "пукнув" в прямому ефірі у себе. Я цього навіть не бачив, це мені хтось із знайомих розповів",-згадав комік.

Нагадаємо, автор "Кварталу 95" Жидков зі сльозами на очах розповів про спілкування з родичами з Росії.

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