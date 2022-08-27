Пародист нерідко гумором намагається підтримати українців.

Актор "Кварталу 95" Юрій Великий, який прославився тим, що пародіював Володимира Зеленського після його відходу в політику, в черговий раз розсмішив публіку відеороликом. Цього разу він висміяв Міноборони Росії, яке намагається виправдати свої поразки на фронті. Робота була опублікована на YouTube-каналі Великого.

"Хочу зазначити, що на 183-й день нашої триденної "спецоперації", ми домоглися небувалих успіхів. Ці успіхи настільки небувалі, що їх ніколи і не бувало", - зобразив Юрій Великий "брифінг" Міноборони РФ.

Також комік не пройшов повз заяву росіян про те, що вони нібито збили супутник, на який зібрали гроші українці.

Відео дня

"Найкращим чином проявили себе наші ВКС – повітряно-косметичні сили Росії. Їм вдалося збити супутник з якимись незрозумілими американськими літерами, на який українці збирали всією країною. Це був зафіксований перший космічний "хлопок". За даними розвідки ми спрацювали на випередження і збили супутник ще до того, як його українці купили", - пожартував Юрій Великий.

Також він згадав про "хлопки" в російських містах, відзначивши, що всьому виною погодні умови.

Нагадаємо, це не перша пародія на актуальну тему. Раніше двійник Зеленського зі студії "Квартал 95" спародіював Лукашенка.

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