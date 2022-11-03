Актор студії "Квартал 95" Юрій Великий систематично випускає пародії на росіян, чим завоював любов аудиторії. Цього разу він постав у ролику в образі представника РФ в ООН Василя Небензі. Той читає доповідь, а за його спиною стоїть ще один представник російської делегації, якому ніяково від безглуздих заяв колеги.
"Постійний представник Росії при ООН Небензя розсмішив світову спільноту черговими казками про наміри України і Заходу. Нібито в березні на Херсонщині росіяни знайшли 3 безпілотники з ємностями, які можуть "поширювати заражених комарів". Ну що ж, підкинемо Небензі ще парочку ідей для його наступних спічів"
— підписав своє відео на YouTube Великий.
У пародії актор також згадав про те, що Україна використовує "протитанкових гнид, диверсійно-розвідувальних бліх, протипіхотних черв'яків та іншу "повзучу зброю".
Хто такий Юрій Великий
Великий - відомий український комік і пародист. У 2019 році вони прийшов в "Квартал 95" на місце Зеленського. Актор неодноразово робив пародії на чинного президента України.
Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Великий несе оборону на інформаційному фронті, беручи участь у благодійних турах "Кварталу". Також він регулярно випускає пародії, висміюючи тупість російських чиновників і народу.
Нагадаємо, зірка "Кварталу 95" Великий жорстко висміяв Міноборони РФ