Юрій Великий вже не вперше розважає публіку своїми смішними роликами на актуальні теми.

Актор студії "Квартал 95" Юрій Великий систематично випускає пародії на росіян, чим завоював любов аудиторії. Цього разу він постав у ролику в образі представника РФ в ООН Василя Небензі. Той читає доповідь, а за його спиною стоїть ще один представник російської делегації, якому ніяково від безглуздих заяв колеги.

"Постійний представник Росії при ООН Небензя розсмішив світову спільноту черговими казками про наміри України і Заходу. Нібито в березні на Херсонщині росіяни знайшли 3 безпілотники з ємностями, які можуть "поширювати заражених комарів". Ну що ж, підкинемо Небензі ще парочку ідей для його наступних спічів"

— підписав своє відео на YouTube Великий.

У пародії актор також згадав про те, що Україна використовує "протитанкових гнид, диверсійно-розвідувальних бліх, протипіхотних черв'яків та іншу "повзучу зброю".

Хто такий Юрій Великий

Великий - відомий український комік і пародист. У 2019 році вони прийшов в "Квартал 95" на місце Зеленського. Актор неодноразово робив пародії на чинного президента України.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Великий несе оборону на інформаційному фронті, беручи участь у благодійних турах "Кварталу". Також він регулярно випускає пародії, висміюючи тупість російських чиновників і народу.

Нагадаємо, зірка "Кварталу 95" Великий жорстко висміяв Міноборони РФ

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