Юрій Великий, який прославився своєю схожістю з українським президентом Володимиром Зеленським, гумором піднімає бойовий дух українців.

Актор студії "Квартал 95" Юрій Великий, який прославився своїми пародіями на Володимира Зеленського, цього разу спародіював білоруського диктатора Олександра Лукашенка. У короткому відео він показав, як той виправдовується перед Путіним. Ролик опублікований на YouTube. На відео Лукашенко спочатку удає, що не розуміє, що від нього хоче Путін. Йдеться про те, що Білорусь повинна напасти на Україну.

"Стратегія дуже хитра. Будемо використовувати ефект несподіванки. Україна очікує, що ми нападемо, а ми не нападемо", - говорить на відео Юрій в ролі Лукашенка.

Фанати подякували актору за його творчу діяльність і за підтримку українців у такий непростий період. Сам гуморист прокоментував свою пародію так: "Президента Росії Путіна як і раніше не покидає ідея відкриття другого фронту з боку Білорусі. Цікаво, які цього разу відмазки пустить в хід вусатий диктатор, розуміючи, що вступ у війну в Україні для нього обернеться повним провалом".

Нагадаємо, Злата Огнєвіч розповіла, хто з кримчан їй писав після вторгнення.

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