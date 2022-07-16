Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну співачку підтримали не так багато земляків.

Співачка Злата Огнєвіч, яка провела своє дитинство в Криму, пояснила, чи виходив з нею на зв'язок хтось із знайомих звідти. Зірка каже - писали лише кілька людей. Детальніше вона розповіла в інтерв'ю ведучому "Люкс ФМ" Славі Дьоміну.

"Ніхто не написав мені в перший місяць. На другий місяць мені написала моя подруга дитинства: "Як ти? Що там у вас?". Новин, напевно, не читає, але окей. Я написала: "Я мрію, щоб РФ здохла. Слава Україні!". Вона мені відповідає: "Героям слава" і діалог на цьому закінчився. Ще одна моя однокласниця з Криму написала мені, коли я була аж в Америці. Це було десь через два місяці (після вторгнення, - ред). Вона написала: "Ой, я бачу ти тут, в Америці. Я тут поруч живу. Давай ми покатаємося на човнику, я куплю манго". Я просто читала це і мовчки ох*рівала.

Я кажу: "Може ти не знаєш, але в нашій країні війна. У мене немає настрою кататися на човнику і поїдати манго". Вона каже: "Я, звичайно, все це бачу і знаю. І твої сторіз бачу. А чого ж ти не їздила на концерти збирати донати, коли 8 років "данбілі бомбасс"?", - згадала Злата і зазначила, що після цього вона не продовжувала діалог, тому що визнала це безглуздою тратою часу.

Огнєвіч зазначила - за її суб'єктивним оптимістичним поглядами, близько 40% жителів Криму сьогодні підтримують Україну і хотіли б деокупації півострова.

Нагадаємо, Злата Огнєвіч поділилася рідкісним фото з молодшою сестрою.

Вас також можуть зацікавити новини: