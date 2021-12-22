Пара-переможець отримала приз у 100 тисяч гривень.

21 грудня відгримів фінал любовного реаліті-шоу "Екси". УНІАН розповідає, яка з пар перемогла у проекті та отримала приз у 100 тисяч гривень.

Читайте такожПереможець "Холостячки" різко негативно висловився про Злату Огнєвіч (відео)У фінальному випуску шоу його ведучий Олександр Педан заявив, що перемогу здобула та пара, яка протягом проекту змінювалася й переживала трансформації заради другої половинки найбільше. "Заради кохання вони не просто змінилися, а стали невпізнанними", - сказав телеведучий.

Переможцями третього сезону шоу "Екси" стали Альона та Геворг, вони отримали 100 тисяч гривень й шанс побудувати нові міцні стосунки, адже протягом проекту пара розв'язала не одну проблему. Вони мають справді щасливий та закоханий вигляд.

Ще одні фіналісти - Анна Сулима та Август. Вони хоч і не отримали перемогу, зате пережили радісну подію в останньому випуску "Ексів": Август вдруге освідчився Анні, й вона відповіла "Так".

Нагадаємо, після фіналу шоу "Холостячка-2" Андрій Задворний розійшовся зі Златою Огнєвіч через 1,5 місяця стосунків. Все - з ініціативи чоловіка, у якого минули почуття.

Після пост-шоу "Холостячка. Життя після проекту" на обох обвалилася хвиля критики, адже багато хто не схвалював вибір Злати у фіналі. Потім і сама колишня пара почала обмінюватися "шпильками" у своїх постах й "історіях" в мережі.

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