Співачка представить на конкурсі Швецію.

Вже скоро почнеться Євробачення, а поки що артисти готуються до виступів і вже почали репетиції. Однією з перших в Ліверпулі з'явилася співачка Loreen, яка представить Швецію з піснею Tattoo.

На офіційній сторінці Євробачення в TikTok вже показали кадри з репетиції співачки. Вона розповіла про свої емоції і поділилася думками про майбутній виступ.

За словами Loreen, вона не переживає. Співачка братиме участь у конкурсі вже вдруге, а тому, швидше за все, вона вже не так боїться великої сцени. Крім цього, їй вже пророкують перемогу букмекери.

Номер артистки буде супроводжуватися світловими ефектами. Для виступу Loreen на сцені з'являться декорації. Над співачкою буде "нависати" величезний квадрат, що світиться. Також під час її виступу будуть парові спецефекти.

Репетиція Loreen - як співачка виступить на Євробаченні

Що відомо про співачку Loreen

Шведській співачці мароккансько-берберського Походження 39 років. У 2012 році вона представляла свою країну на Євробаченні з піснею Euphoria. Вона принесла їй перемогу.

У 2023 році Loreen вирішила знову спробувати свої сили. Вона виступить на Євробаченні з піснею Tattoo. Через неї співачка вже потрапила в скандал. Багато хто помітив, що трек Loreen дуже схожий на хіт Мікі Ньютон.

Через це Loreen навіть почали звинувачувати в плагіаті. Втім, сама співачка на скандал не реагувала. А Міка Ньютон відзначала, що не хоче "влаштовувати драму", адже життя занадто коротке, щоб витрачати його на скандали і з'ясування стосунків.

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