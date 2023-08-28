Дата Нацвідбору ще невідома.

Музичний продюсер Нацвідбору на Євробачення-2024 Дмитро Шуров розповів, що цього року змінилися правила. Тепер, за його словами, українці самі зможуть вибрати одного фіналіста.

Він додав, що прийом заявок почнеться вже зовсім скоро. Серед кандидатів Шуров обиратиме пісні, які гідно зможуть представити Україну на масштабному музичному конкурсі.

"Включайтеся, нам з вами потрібно створити і вибрати ту саму неперевершену пісню, яка представить Україну, якою буде пишатися Україна і яка запалить нову зірку з України на весь світ. Цього року сюрприз для вас: ви зможете вибрати одного з фіналістів", - сказав Дмитро Шуров.

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Варто відзначити, що Євробачення-2024 відбудеться в Швеції, бо переможницею в цьому році стала співачка Loreen з піснею Tattoo. Вона вже двічі перемагала на музичному конкурсі пісні.

Так, Євробачення-2024 пройде в Мальме. Перший і другий півфінал відбудуться 7 і 9 травня, а фінал - 11 травня.

Нагадаємо, Євробачення-2023 мало відбутися в Україні після того, як у 2022 році переміг гурт Kalush Orchestra. Однак через повномасштабне російське вторгнення було ухвалено рішення провести конкурс у Великій Британії від імені нашої країни.

У фіналі Євробачення-2023 виступили українські зірки, серед яких Марія Яремчук, Тіна Кароль, Джамала, Вєрка Сердючка. Однією з ведучих була Юлія Саніна.

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