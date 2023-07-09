Наступного року єврофанів зустрічатиме Швеція.

Наступного року наймасштабніший конкурс пісні Євробачення-2024 відбудеться у Швеції, оскільки переможницею цього року стала Loreen. Вона принесла своїй країні перемогу вже вдруге.

Так, організатори визначилися з містом, де проходитимуть два півфінали і фінал - Мальме. А відбудуться вони 7, 9 і 11 травня.

Відомо, що в цьому місті конкурс вже проходив двічі. Вперше він відбувся в Мальме в далекому 1992 році, а вдруге - в 2013 році після того, як Loreen перемогла на Євробаченні-2012.

Євробачення-2023: що відомо

Цього року Україну представляла група Tvorchi. Вони посіли лише шосте місце в турнірній таблиці. А ось перемогу здобула шведська співачка Loreen з піснею "Tattoo". Пізніше єврофани захейтили артистку за плагіат треку української співачки Мікі Ньютон - "В плену".

Сама Loreen ніяк не прокоментувала інцидент. До слова, Ньютон заявила, що не подаватиме до суду і хоче закрити цю тему.

Крім того, цього року однією з ведучих Євробачення була співачка Юлія Саніна. Однак як з'ясувалося пізніше, вона була не єдиною претенденткою на це місце.

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