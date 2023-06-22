Це абсолютно нове обличчя у вокальному шоу.

Сьогодні, 22 червня, стало відомо, що новим тренером "Голосу країни-13" буде продюсер гурту Kalush Orchestra Іван Клименко.

Як йдеться в сюжеті "Сніданку з 1+1", саме він ховався під маскою КилимМена.

"Я вдячний за можливість сісти в тренерське крісло, тому що я давно стежу за "Голосом країни". Відчуваю відповідальність, адже завжди був як футбольний тренер, який перебуває за лаштунками. Мені дуже цікаво дати поштовх новій українській музиці на "Голосі країни"", - каже Іван.

Відео дня

Продюсер ділиться, що на шоу шукатиме артистів, які глибоко відчувають сучасну українську культуру і нестимуть важливі меседжі у своїй музиці.

"На шоу я шукаю артистів, які цінують українське. Це для мене важливо. В українців є свій етнокод - свої тексти, своя мелодика, харизма. Для мене важливо шукати вокалістів, які мають ці ознаки українця. Вони повинні бути сучасними, мислити прогресивно, адже кожен артист повинен бути рупором і нести меседжі, що вкладають в свою творчість", - говорить Іван.

Іван Клименко - співзасновник лейблу "ENKO". Музичний продюсер і співавтор таких хітів, як "Stefania", "Чи разом", "Додому" і багатьох інших. Йому 35 років, він народився в Києві, одружений. Вже більше 15 років співпрацює з зірками українського шоу-бізнесу і робить хіти, які звучать по всій Європі. Іван колекціонує музичні інструменти, серед яких близько 15-ти синтезаторів, драм машин та іншого.

Нагадаємо, першим тренером нового сезону шоу "Голос країни" стала Юлія Саніна. Вона буде шукати людей, які пишуть музику і хочуть розвиватися в цьому напрямку.

Другим тренером став Артем Пивоваров. У ролі тренера "Голосу країни-13" він шукає неординарних, енергійних і зухвалих сміливців, які готові невпинно і наполегливо працювати на шляху до мети.

Вас також можуть зацікавити новини: