Разом з учасницею шоу вона виконала пісню "Шум".

На сцену шоу "Голос країни" вийшла самоучка Наталія Бурик з міста Лебедин Сумської області. Вона виконала пісню "Шум" українського гурту-учасника Євробачення 2021 Go_A.

До вокалістки повернулися Полякова та Потап, адже вона зачарувала їх незвичним виконанням популярної композиції. Дівчина обрала команду українського репера.

"Серце підказує, що треба йти до Потапа", - сказала учасниця "Голосу країни".

Несподівано до Бурик на сцену вийшла Катерина Павленко – фронтвумен гурту Go_A. Разом вони виконали пісню "Шум", вийшло дуже колоритно й по-справжньому магічно.

Участь Go_A у Євробаченні з піснею SHUM

Український колектив Go_A з композицією "Шум" у рейтингу букмекерів посів 4 місце, але в підсумковому підрахунку на Євробаченні 2021 посів п'яте.

Пісня гурту Go_A SHUM посіла перше місце в рейтингу світових трендів Spotify після фіналу Євробачення 2021.

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