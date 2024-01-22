Їх буде всього троє, як і завжди.

Сьогодні, 22 січня, стало відомо, хто займе крісла суддів на Нацвідборі на Євробачення-2024. Українці в додатку "Дія" найбільше голосів віддали за трьох претендентів.

Так, в опитуванні перемогли Андрій Данилко, який виступає під псевдонімом Вєрки Сердючки, співачка Джамала, яка була переможницею Євробачення, а також лідер гурту "Без обмежень" Сергій Танчинець.

Саме вони вже 3 лютого визначать переможця Нацвідбору, який у травні цього року представлятиме Україну на наймасштабнішому пісенному конкурсі Євробачення.

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Ведучі Нацвідбору на Євробачення-2024

Нацвідбір на Євробачення-2024 вестимуть стендап-комік Василь Байдак, офіційний "голос" Євробачення в Україні Тимур Мірошниченко, а також солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна.

Учасники Нацвідбору

Вже відомий список з 11 фіналістів - Ziferblat, YAKTAK, YAGODY, SKYLERR, NAZVA, NAHABA, MÉLOVIN, INGRET, Drevo, alyona alyona & Jerry Heil і ANKA.

Де і коли дивитися Нацвідбір

Транслюватимуть Нацвідбір на каналі "UA: Культура", на YouTube "Євробачення Україна" та інших діджитал-платформах "Суспільного". Також подивитися конкурс можна буде в додатку "Дія".

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