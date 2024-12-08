Олександр Терен розповів, що прийшов на "Холостяк" за коханням.

Головний герой романтичного реаліті "Холостяк 13", ветеран війни Олександр Терен, висловив своє невдоволення монтажем проєкту. Він записав відео в Instagram, де поділився своїми непопулярними думками, і одна з них стосувалася того, як показують учасниць в ефірі.

"Під час зйомок на побаченнях я бачив одних дівчат, а зараз на екрані я бачу іншу картинку", – зазначив "холостяк".

Він підкреслив, що це не означає, що шоу неправдиве, але монтаж все ж таки впливає на сприйняття учасниць глядачами.

"Сказати, що шоу неправдиве, - як сказати, що вітру не існує, бо ви його не бачите", - образно пояснив Терен.

Водночас Терен захистив учасниць від можливої критики, наголосивши, що кожна з них заслуговує на кохання, навіть якщо її шлях на проєкті завершився. Він зізнався, що йому було важко прощатися з дівчатами, адже вони прийшли на шоу з надією побудувати стосунки саме з ним.

"Я прийшов в "Холостяк" не для того, щоб бути ідеальним, а для того, щоб знайти кохання навіть зі своїми червоними прапорцями", - відверто заявив Олександр.

Коментарі під відео Олександра різняться: одні користувачі підтримують його та захоплюються його почуттям гумору, інші - критикують за висловлювання та поведінку.

Реакція соцмереж:

"Я не п'ю щохвилини чай Lovare і Карпатську джерельну. Кажуть, що ти й досі записуєш непопулярні думки з "Холостяка" і тікаєш. Якщо ви в курсі своїх червоних прапорців, чому б не працювати над ними, щоб вони стали зеленими? Ветеран з інвалідністю прийшов на проєкт перевірити українських дівчат на доступність"

"Я хочу сказати, що це гумор, коли кажуть про доступність - це не тільки про фізичну близькість, а й про легкість спілкування та вибудовування стосунків. Ще є чорний гумор, тут кожен вирішує для себе - сміятися з цього чи вірити, що його хочуть образити"

"А є тут психологи? Дуже цікаво: людина, знаючи, що вона червоний прапорець, і все одно обирає такою бути і нічого не змінювати - це не токсична людина? Це не екологічно стосовно інших людей, якщо про це багато хто говорить, і це дійсно є. Не лише одна людина про це казала. Це вже нарцисизмом попахує"

"Не дивилася "Холостяк", бо та картинка, що показують на екранах, все одно не така, як була в реальності"

"Саме тупе та вульгарне шоу"

Нагадаємо, на проєкті "Холостяк" залишилися чотири учасниці.

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