Переможниця представить Україну на конкурсі Miss Universe.

Днями відбувся конкурс краси "Міс Всесвіт Україна-2024". Організатори шоу назвали ім'я переможниці, яка представить Україну на міжнародному конкурсі цього року.

На Instagram-сторінці "Міс Всесвіт Україна" повідомляється, що головний титул виборола 20-річна одеситка Аліна Пономаренко. Наприкінці 2024 року у Мексиці відбудеться конкурс Miss Universe, куди з'їдуться красуні з усього світу. Там українка Аліна і представлятиме нашу країну.

Цьогоріч фінал "Міс Всесвіт Україна" проходив в онлайн-форматі. Організатори заходу після початку повномасштабного вторгнення відмовилися від помпезних шоу, і тепер конкурс проводиться онлайн. Команда переконана, що розважальні шоу зараз недоречні, але нагадувати про Україну важливо завжди.

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Американські представники Miss Universe підтримали таке рішення українців і затвердили переможницю, яку було обрано шляхом онлайн-співбесід. Відбір претенденток на перемогу та самої переможниці тривав декілька місяців.

Що відомо про Аліну Пономаренко

20-річна переможниця здобула освіту за спеціальністю "Міжнародна юстиція та право" в Національному університеті "Одеська юридична академія". Тривалий час дівчина працювала моделлю і вже брала участь в конкурсах краси.

Минулого року вона здобула головний титул на "Міс Одеса 2023". Тоді красуня увійшла до топ-10 а міжнародному конкурсі Miss Supertalent-2023, що відбувся в Південній Кореї.

"Стати "Міс Всесвіт Україна" – це не просто про перемогу у конкурсі краси. Представляти Україну – велика честь для мене і можливість для нашої країни ще раз бути почутими. Моя мрія стати "Міс Всесвіт Україна" ґрунтується на прагненні служити своїй країні, підтримувати наших героїв та допомагати людям, яким потрібна підтримка", – відреагувала на перемогу Аліна.

Модель започаткувала ініціативу "Дерево любові", завдяки їй вона допомагає людям літнього віку отримувати достатню кількість їжі, ліків та інших побутових речей.

Нагадаємо, раніше відбувся захід Mrs. Ukraine International-2024. Стало відомо, хто переміг на конкурсі краси.

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