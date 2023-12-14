Вона пишається тим, що була частиною Нацвідбору, але далі змагатися не буде.

Напередодні організатори Нацвідбору на Євробачення-2024 опублікували лонглист учасників, один з яких може потрапити у фінал конкурсу. Цього артиста оберуть саме українці, проголосувавши в додатку "Дія".

У лонглист увійшли такі артисти як ANKA, Carpetman, KARYOTYPE, KRYLATA, PARFENIUK, SHEPA, STASYA, SWOIIA, TESLENKO і Julia Belei. Однак остання артистка несподівано відмовилася від участі в Нацвідборі.

"У зв'язку з особистими обставинами я змушена зняти свою кандидатуру з голосування за 11-го фіналіста нацвідбору "Євробачення" України", - написала співачка на своїй сторінці в Instagram.

Вона подякувала команді "Суспільного" і всім, хто її підтримував.

"Я ціную кожного з вас і пишаюся, що була частиною Нацвідбору в цьому році. Разом до перемоги", - додала артистка.

При цьому вона не уточнила, що саме сталося в її житті, що вона відмовилася від участі в конкурсі.

Чим відома Julia Belei

Юлія Белей родом зі Львова. Кар'єру співачки почала в 2010 році як учасниця української дівочої групи Mirami, яка отримала популярність після виходу пісні "Сексуальна".

Зараз Юлія за кордоном дає благодійні концерти, інтерв'ю про війну і бере участь у проектах, присвячених Україні. У 2023 році співачка випустила композицію "Дівчина-Україна". Також вона брала участь у європейському сезоні проекту "Голос країни".

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