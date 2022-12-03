Учасниці накинулися на свою суперницю зі звинуваченнями. Дівчата в один голос твердили, що Саша - цинічна, лицемірна і підла.

2 грудня в ефір вийшов новий випуск романтичного шоу "Холостяк". Як і завжди, епізод не обійшовся без скандалів. Було показано, як протягом шостого тижня дівчата ходили на побачення з Алексом, але найнесподіваніше сталося на церемонії троянд.

Так, дівчатам попередньо запропонували записати голосові повідомлення, озвучивши думку про своїх суперниць. На церемонії ці повідомлення транслювали, змінивши голос. Про всіх учасниць коментарі були суперечливі - говорили як хороше, так і погане. Однак про Сашу з Харкова ніхто не сказав нічого хорошого. Учасниці назвали її підлою, лицемірною, звинуватили у брехні. Також вони помітили, що на камеру Саша намагається здаватися "білою і пухнастою", а в реальному житті за кадром вона зла і груба.

Через обговорення недоліків кожної з дівчат розгорівся скандал. Топольський зупинив церемонію троянд і пішов. Він вирішив взяти тиждень, щоб подумати і прийняти правильне рішення. У шостому випуску ніхто не покинув проект.

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Мудра намагалася виправдовуватися, проте інші дівчата не хотіли її слухати, і покинули зал слідом за Топольським.

Відзначимо, що в анонсі наступного випуску "Холостяка" показали, як Алекс Топольський з'ясовує стосунки з Сашею, і навіть довів її до сліз.

Нагадаємо, вперше в історії "Холостяка" головний герой перервав церемонію троянд і не зміг зробити вибір.

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