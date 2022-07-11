Повідомляється, що у кухаря Ольги Мартиновської розграбували автомобіль.

Шеф-кухар і суддя українського кулінарного шоу "МастерШеф" стала жертвою зловмисників. Сталося це в Парижі. Повідомляється, що грабіжники дочекалися, поки машина залишиться без нагляду, відкрили її і забрали всі цінні речі звідти.

Про це сама Ольга Мартиновська повідомила у своєму Instagram-блозі.

"Поки я працювала нон-стоп, обікрали машину. Слідкуйте за своїми речами в автомобілі. Не знаю, як відкрили, забрали все. Все те цінне. Добре, що життя залишили", - висловилася Ольга.

Мартиновська не уточнила, чи зверталася до місцевих правоохоронних органів.

Зазначимо, відразу після початку повномасштабного наступу на українські міста з боку російських окупантів, Мартиновська поїхала до Європи, де займається благодійністю. Завдяки цьому вона може жертвувати гроші на потреби ЗСУ та брати участь у зборах.

Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво пояснив, чому почувається українцем.

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