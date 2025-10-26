У випуску прозвучала й українська пісня.

Два учасники з України продовжили свою участь на німецькій версії шоу "Голос". Колектив Elba переспівав Teresa & Maria, а MALENA заспівала Abracadabra.

На вокальному шоу The Voice of Germany відбувся етап батлів, на якому виступили й українці. Зокрема, тріо Elba, яке на сліпих прослуховуваннях розвернуло усі чотири крісла та обрали команду Рі Гарві, який активно підтримує Україну.

На батлах Elba виступали проти Brunel Raherinandrasana, переспівавши разом хіти "Євробачення". Зокрема, пісню Teresa & Maria, з якою alyona alyona & Jerry Heil представляли Україну на конкурсі у 2024 році та французьку заявку Mon amour, яку у тому ж році виконував Slimane.

Неочікувано наставник не став обирати переможця цього батлу та пропустив у наступний раунд обох учасників.

Також на етапі батлів змагалася інша українка - Олена Слободська, яка виступає під псевдонімом MALENA. Її суперником був Marc Spitze, з яким вони разом переспівали Abracadabra Леді Гаги у рок-версії.

Перемогу в цьому протистоянні здобула саме українка, яка продовжила свою участь у The Voice of Germany в команді Ніко Сантоса.

