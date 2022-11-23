Конкурс зазнав змін, тому європейці переживають, що Росія може приєднатися до голосування.

У 2022 році Росію відсторонили від участі в наймасштабнішому пісенному конкурсі "Євробачення". Однак чи зможе країна-агресор у 2023 році голосувати за вподобаного учасника?

Прес-секретар EBU Дейв Гудман в коментарі росЗМІ заявив, що поки організатори конкурсу напевно не знають, чи буде у Російської Федерації доступ до голосування. Така відповідь послідувала після новини про те, що тепер весь світ може вибрати переможця, а не тільки країни-учасники конкурсу.

"Ми опублікуємо список країн, які матимуть доступ до платформи для онлайн-голосування в наступному році, напередодні заходу. Ми ще не знаємо, чи буде Росія в цьому списку", – сказав Гудман.

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Євробачення-2023: що відомо

У 2023 році відбудеться черговий масштабний пісенний конкурс "Євробачення", проте він зазнав змін. Тепер тільки глядачі будуть визначати результати півфіналу, проте журі та глядачі як і раніше визначають результати Гранд-фіналу. Також до голосування може приєднатися весь світ.

Півфінали Євробачення-2023 відбудуться 9 і 11 травня. Фінал - 13 травня.

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