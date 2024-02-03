Більшість українців так і не змогли віддати свій голос.

Ведучі фіналу Нацвідбору на Євробачення-2024 оголосили про відкриття ліній для голосування за фаворита. Українці можуть проголосувати тільки в додатку "Дія" всього один раз і за одного учасника. Однак є нюанс.

Відразу після відкриття ліній для голосування додаток перестав працювати. При вході в "Дію" з'являється вікно з написом "На жаль, сталася помилка".

Менеджери стверджують, що збій системи стався через підвищену активність. Вони працюють над тим, щоб якомога швидше все відновити.

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"Друзі, "Дія" збільшує потужності, незабаром все запрацює! Дякуємо за вашу активність!" - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, фінал Нацвідбору цього року проходив у записі, а не в прямому ефірі. Таке рішення було прийнято з метою безпеки. Вже виступили всі 11 фіналістів. Серед лідерів, на думку журі, дует Альона Альона і Джеррі Хейл, а також Меловін.

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