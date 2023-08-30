Фінал Нацвідбору відбудеться у лютому 2024 року.

В Україні розпочався Нацвідбір на Євробачення. Артисти, які хочуть спробувати свої сили та взяти участь у відборі, вже можуть подавати заявки на сайті пісенного конкурсу.

Як повідомляє "Суспільне", музичним продюсером Нацвідбору вдруге стане музикант Дмитро Шуров (Pianoбой). Він вже звернувся до артистів та закликав їх долучитися до конкурсу.

"Стартувало приймання заявок на участь у Нацвідборі на Євробачення-2024! Я хочу звернутися до всіх музикантів нашої країни: у вас є майже вісім тижнів, щоб створити власну пісню перемоги. Пісню року, яка представить Україну на глобальній міжнародній арені, порве всі чарти та виборе перше місце на цьогорічному Євробаченні. Я дуже чекаю на ваші пісні, ваш талант і заряд енергії зараз дуже потрібні нашій країні", - розповів співак.

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Також артист зазначив, що цього року Нацвідбір проходитиме за новими правилами. Фіналістів обиратиме не тільки Шуров. До голосування зможуть долучитися й глядачі.

"Цього року фіналістів Нацвідбору обиратиму не тільки я. Поміж учасників лонглиста, на яких мені не вистачить місця в списку фіналістів, — а це мій найбільший біль минулого року, — буде проведене голосування. Глядачі оберуть свого фаворита, який отримає шанс позмагатися за перемогу у фіналі", - пояснив Шуров.

Нацвідбір на Євробачення-2024 - основні умови

Подавати заявку на участь можуть усі, хто досяг 16 років. Допускаються як сольні вокалісти, так і гурти, у складі яких виступає не більше 6 артистів;

Пісня, з якою хочуть виступити учасники, мають бути не довшими за 3 хвилини. Трек має бути оригінальним та не оприлюдненим до Нацвідбору;

Один учасник може подавати необмежену кількість заявок з різними піснями, також допускаються не повноцінні треки, а демоверсії.

"За результатами загальнонаціонального попереднього відбору буде сформовано лонглист учасників, які продовжать участь у Нацвідборі. Список включатиме до 20 виконавців. Учасники лонглиста мають пройти прослуховування, особиста участь в якому є обов’язковою. За результатами прослуховування в строк до 20 листопада буде обрано список фіналістів відбору, який включатиме до 10 виконавців", - додали у "Суспільному".

До 29 грудня буде оприлюднено повний список фіналістів. За новими правилами, останнього учасника оберуть глядачі під час онлайн-голосування. Фінал Нацвідбору заплановано на лютий 2024 року, його транслюватимуть на телебаченні.

Членів журі, які обиратимуть артиста, який представить Україну на Євробаченні, також визначатимуть українці. Для цього буде проведено онлайн-голосування.

Нагадаємо, раніше вже стало відомо, де і коли відбудеться Євробачення-2024. Пісенний конкурс буде проходити у Мальме. Перший і другий півфінал відбудуться 7 і 9 травня, а фінал - 11 травня.

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