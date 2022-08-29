Відомо імена переможців MTV Video Music Awards 2022, серед них – українець

Українець Микита Кузьменко отримав нагороду за найкращу операторську роботу. Він працював у команді режисера Таню Муіньо під час зйомок кліпу Гаррі Стайлса.

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