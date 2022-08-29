Вночі 29 серпня відбулася щорічна церемонія нагородження кращих представників світової музичної індустрії. Серед тріумфаторів - українець Микита Кузьменко. Його відзначили за кращу операторську роботу під час зйомок кліпу Гаррі Стайлса - "As It Was".
Переможці MTV Video Music Awards 2022: список
Відео року: Тейлор Свіфт-All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version)
Артист року: Bad Bunny
Пісня року: Біллі Айліш – Happier Than Ever
Кращий новий артист: Дав Камерон
Альбом року: Гаррі Стайлз - Harry's House
Кращий перформанс року: SEVENTEEN - Rock With You
Краща колаборація: Lil Nas x, Джек Гарлоу - INDUSTRY BABY
Краща поп-пісня: Гаррі Стайлз - As It Was
Краща пісня в стилі хіп-хоп: Нікі Мінаж і Lil Baby - Do We Have a Problem?
Краща рок-пісня: Red Hot Chili Peppers - Black Summer
Краща альтернативна пісня: Måneskin - I WANNA BE YOUR SLAVE
Краща латиноамериканська пісня: Anitta - Envolver
Краща пісня в стилі R&B: The Weeknd - Out of Time - XO
Краща K-pop пісня: LISA - LALISA
Найкраще відео зі змістом: Lizzo - About Damn Time
Краще виконання в метавселенной: BLACKPINK - The Virtual / PUBG
Найкраще довге відео: Тейлор Свіфт - All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version)
Краща кінематографія: Гаррі Стайлз - As It Was;
Краща режисерська робота: Тейлор Свіфт - All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version)
Кращі візуальні ефекти: Lil Nas x, Джек Гарлоу - INDUSTRY BABY
Краща хореографія: Doja Cat - Woman
Кращий монтаж: ROSALÍA - SAOKO
Пісня літа: Джек Гарлоу - First Class
Зазначимо, церемонія нагородження MTV Video Music Awards проводиться щорічно. Її мета - відзначити кращих світових представників індустрії музики за нові композиції та відеокліпи.
Нагадаємо, Україна просить організаторів "Міс Всесвіт" відсторонити росіянку від конкурсу.