Українець Микита Кузьменко отримав нагороду за найкращу операторську роботу. Він працював у команді режисера Таню Муіньо під час зйомок кліпу Гаррі Стайлса.

Вночі 29 серпня відбулася щорічна церемонія нагородження кращих представників світової музичної індустрії. Серед тріумфаторів - українець Микита Кузьменко. Його відзначили за кращу операторську роботу під час зйомок кліпу Гаррі Стайлса - "As It Was".

Переможці MTV Video Music Awards 2022: список

Відео року: Тейлор Свіфт-All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version)

Артист року: Bad Bunny

Пісня року: Біллі Айліш – Happier Than Ever

Кращий новий артист: Дав Камерон

Альбом року: Гаррі Стайлз - Harry's House

Кращий перформанс року: SEVENTEEN - Rock With You

Краща колаборація: Lil Nas x, Джек Гарлоу - INDUSTRY BABY

Краща поп-пісня: Гаррі Стайлз - As It Was

Краща пісня в стилі хіп-хоп: Нікі Мінаж і Lil Baby - Do We Have a Problem?

Краща рок-пісня: Red Hot Chili Peppers - Black Summer

Краща альтернативна пісня: Måneskin - I WANNA BE YOUR SLAVE

Краща латиноамериканська пісня: Anitta - Envolver

Краща пісня в стилі R&B: The Weeknd - Out of Time - XO

Краща K-pop пісня: LISA - LALISA

Найкраще відео зі змістом: Lizzo - About Damn Time

Краще виконання в метавселенной: BLACKPINK - The Virtual / PUBG

Найкраще довге відео: Тейлор Свіфт - All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version)

Краща кінематографія: Гаррі Стайлз - As It Was;

Краща режисерська робота: Тейлор Свіфт - All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version)

Кращі візуальні ефекти: Lil Nas x, Джек Гарлоу - INDUSTRY BABY

Краща хореографія: Doja Cat - Woman

Кращий монтаж: ROSALÍA - SAOKO

Пісня літа: Джек Гарлоу - First Class

Зазначимо, церемонія нагородження MTV Video Music Awards проводиться щорічно. Її мета - відзначити кращих світових представників індустрії музики за нові композиції та відеокліпи.

