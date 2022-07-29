Ведучі "Сніданку з 1+1" і співачка спустилися в бомбосховище, оскільки була оголошена повітряна тривога.

29 липня українська співачка Злата Огнєвіч прийшла в прямий ефір ранкового шоу "Сніданок з 1+1". Однак через повітряну тривогу всім довелося спуститися в бомбосховище. Там Злата розповіла про свій кліп, проте представити нову пісню наживо не змогла.

Зірка поділилася, що нерідко їздить до військових, щоб підтримати їх своїм співом.

"Коли ми приїжджаємо до них з концертами, вони кажуть: "Ми тепер бачимо заради кого ми боремося". Вони відчувають, що їх підтримує народ. Ми всі стали єдиним цілим. І я бачу цей вогонь в очах наших бійців і пишаюся ними. У нас такі круті чоловіки й жінки. 50 тисяч жінок служить у ЗСУ, можеш собі уявити взагалі? Дівчата, ви фантастичні", - прокоментувала Огнєвіч.

Зазначимо, батько Злати Огнєвіч - хірург. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, 67-річний чоловік не зміг залишатися осторонь і пішов допомагати своїй країні. Як раніше розповідала сама знаменитість: "Він вирішив поїхати допомагати. Це його обов'язок, як чоловіки перед країною. Я їм дуже пишаюся. Ми з ним зідзвонюємося щодня. І я тепер завжди беру трубку від тата".

Нагадаємо, Огнєвіч зізналася, чи пробачила вона переможця "Холостячки" Задворного.

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