Після відмови цієї країни у Швейцарії цього року виступлять 37 конкурсантів.

Молдова, яку минулого року на пісенному конкурсі Євробачення представляла співачка Наталія Барбу, відмовилася від участі в шоу цього року. Міжнародна подія, яка відбудеться у Базелі, Швейцарія, у травні, відтепер прийматиме не 38 країн, а 37.

Про це повідомив 22 січня під час пресконференції у прямому ефірі Teleradio Moldova директор Moldova 1 Корнеліу Дурнеску і глава делегації Молдови Даніела Круду. За їхніми словами, це рішення було складним, однак воно було необхідним для країни. Молдова відмовилася від участі в Євробаченні "після детального аналізу поточної ситуації, а також економічних, адміністративних і мистецьких проблем".

В країні вже навіть було проведено нацвідбір Etapa Națională 2025, під час якого обрали 12 фіналістів. Фінал конкурсу був запланований на 22 лютого, але тепер він не відбудеться.

"Рішення було непростим, але необхідним у нинішньому контексті. Національний відбір цього року виявив певні проблеми, зокрема, зниження суспільного інтересу і загальної якості пісень і виступів", – заявив Дурнеску.

Він також оголосив, що компанія Teleradio-Moldova (TRM) має намір переглянути критерії та методологію національного відбору на Євробачення. Внесок за участь у конкурсі цього року склав понад 21 тисячу євро. Однак зараз ці кошти країна перенаправить в інші проєкти.

До слова, у 2024-му Молдові не вдалося потрапити до фіналу конкурсу. Вперше ця країна взяла участь у Євробаченні у 2005 році. Тоді, до речі, шоу проводилося у Києві. Найкращим результатом Молдови на конкурсі є третє місце у 2017 році. Цьогоріч міжнародна подія пройде у Швейцарії. Гранд-фінал запланований на 17 травня у Базелі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у "Євробаченні-2025" вперше за чотири роки візьме участь Чорногорія. З 2022 року ця країна не з'являлася на пісенному конкурсі.

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