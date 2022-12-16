Артисти анонсували різдвяний та новорічний випуски.

Зірки програм "Вечірній Квартал" і "Жіночий Квартал" об'єдналися і анонсували дві святкові прем'єри. Для цього артисти випустили свою версію популярного хіта "Шо ви браття" Jockii Druce.

Відеоанонс святкових прем'єр був зняв на підземній парковці. Актори торкнулися теми святкування різдвяних і новорічних свят в сьогоднішніх реаліях, з постійними відключеннями світла і повітряними тривогами.

Ось як це прокоментував художній керівник "Вечірнього Кварталу" Євген Кошовий:

Відео дня

"Ворогам не відняти у нас наших свят! Звичайно, цього року не буде таких пишних святкувань, як раніше. Але навіть без світла і в укритті ми не розгубимося і зможемо зустріти Новий рік і загадати найголовніше бажання кожного українця – про нашу якнайшвидшу перемогу. Цей настрій ми хочемо передати і в нашому святковому промо-ролику".

Відзначимо, що у відео показані не тільки сучасні реалії, а й мрії мільйонів українців - Кремль у вогні.

Реакція соцмереж

"Відразу такий настрій, переможемо всіх!"

"Супер! Молодці, нас не зламати, українці - сильна нація. Все буде добре!"

"Чудово! Життя триває і слід новорічним "Вечірнім Кварталом" це нагадати"

"Найтемніший час завжди перед світанком... Все буде Україна!"

Також вони закликали дивитися нові випуски "Вечірнього Кварталу" 24 і 31 грудня на телеканалі ТЕТ о 20:00.

Нагадаємо, Євген Кошовий відповів, за що їх з Пікаловим нагородив Зеленський.

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