Екс-колеги час від часу переписуються.

Відомий український гуморист Євген Кошовий відвідав програму "Сніданок з 1+1" і розповів, чи спілкувався із Зеленським після візиту президента до США. Ось що він сказав:

"Я дивився не повністю. Я потім читав ці тези все, весь той посил, який він давав у Конгресі. Я йому написав: "Ти знову весь світ поставив на вуха".

За словами Кошового, Зеленський коротко відповів, подякувавши другові.

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Євген додав, що в нових випусках "Вечірнього Кварталу" жарти над президентом все ж будуть. Наприклад, в сценарій потрапила стала мемом фраза про те, що йому ніхто не готує сніданки.

"Ну ось зараз, після того, що він сказав, що йому ніхто не готує сніданки, буде у нас і такий номер. Після погляду Олени, це буде чітко. І зараз, подивіться, після поцілунку Ненсі Пелосі в Конгресі, після того, як він подарував прапор, ми всі знаємо прекрасно мем з ножем. Хтось вже приклеїв обличчя Олени Володимирівни. Вона вже стоїть з ножем і чекає Володимира Олександровича додому".

Відзначимо, новий "Вечірній Квартал" покажуть 24 і 31 грудня.

Артисти розповіли, що таким чином намагаються підняти бойовий дух своїх шанувальників і підтримати їх у ці нелегкі часи. Також слід чекати виступів від Світлани Тарабарової, ROXOLANA, POSITIFF, Michelle Andrade та інших.

Нагадаємо, зірки "Вечірнього Кварталу" випустили свою версію "Шо ви браття" і показали згорілий Кремль.

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