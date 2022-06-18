Вони почалися через сильний стрес, який зазнала дівчинка у зв'язку з повномасштабною війною і загибеллю подруги.

17-річна донька Олі Полякової Маша відчуває панічні атаки. Про це розповіла і Оля, і сама Марія у своєму недавньому інтерв'ю для програми "Зірковий шлях".

Дівчинка уточнила, що зараз атаки відбуваються рідше, проте іноді бувають до трьох разів на місяць.

"У перший день війни я хапалася за серце і не могла дихати. Перші два тижні я не могла нічого робити, мене носили на руках. Потім, коли ми вже виїхали, вони (панічні атаки, - ред) повторюються десь раз на місяць. Іноді до трьох разів", - розповіла Марія.

Зазначимо, раніше Маша згадала найстрашніший день за останні чотири місяці. За її словами, найбільше побоювань і тривожності були в той момент, коли вони з сім'єю вирішили покинути столицю і відправитися за кордон.

Щоб якось себе розрадити, Полякова-молодша пробує писати пісні, однак бажання займатися творчістю прийшло відносно недавно. Також вона в побуті перейшла на українську мову і посилено її вивчає.

Нагадаємо, Надя Дорофєєва покрутилася перед камерою у літньому сарафані і блиснула ідеальною фігурою.

Вас також можуть зацікавити новини: