Дочка Олени Кравець поїхала до Варшави / фото instagram.com/lennykravets

Старша дочка української актриси комедійного жанру Олени Кравець прогулялася вулицями Варшави із загадковим хлопцем на ім'я Максим. Ким доводиться 19-річній Марії молодий чоловік - невідомо.

На фото, опублікованому в мікроблозі Марії, можна помітити, що ні вона, ні Максим не очікували, що їх сфотографують. Вони просто прогулювалися - хлопець дивився в телефон, а дівчина поправляла волосся.

Реакція мережі на фото Марії Кравець

  • "Так, а що за хлопець біля тебе? Тато в курсі?"
  • "Любимки"
  • "Красунчики мої"
Дочка Олени Кравець поїхала до Варшави / instagram.com/maarriill

Варто відзначити, що Марія Кравець активно веде соціальні мережі. Дівчина ділиться з шанувальниками своїми буднями, показує свої таланти і навіть публікує відверті знімки.

Відео дня

Нагадаємо, раніше 19-річна дочка Олени Кравець оголилася на камеру. Відомо, що фотографом була колега Олени Кравець по "Жіночому Кварталу", співачка Марта Адамчук.

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