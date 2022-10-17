Старша дочка української актриси комедійного жанру Олени Кравець прогулялася вулицями Варшави із загадковим хлопцем на ім'я Максим. Ким доводиться 19-річній Марії молодий чоловік - невідомо.
На фото, опублікованому в мікроблозі Марії, можна помітити, що ні вона, ні Максим не очікували, що їх сфотографують. Вони просто прогулювалися - хлопець дивився в телефон, а дівчина поправляла волосся.
Реакція мережі на фото Марії Кравець
- "Так, а що за хлопець біля тебе? Тато в курсі?"
- "Любимки"
- "Красунчики мої"
Варто відзначити, що Марія Кравець активно веде соціальні мережі. Дівчина ділиться з шанувальниками своїми буднями, показує свої таланти і навіть публікує відверті знімки.
Нагадаємо, раніше 19-річна дочка Олени Кравець оголилася на камеру. Відомо, що фотографом була колега Олени Кравець по "Жіночому Кварталу", співачка Марта Адамчук.