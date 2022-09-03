Знімки були опубліковані в Instagram-акаунті Марії.

19-річна дочка відомої української гумористки Олени Кравець Марія показала сміливі знімки, зроблені в шкіряній куртці. Юна дівчина зібрала безліч лайків і захоплених коментарів.

У геолокації зазначено, що фотосет був проведений в Києві. Публікацію прокоментувала і зіркова мама Маші.

Так, дівчина позувала в джинсах, кросівках і шкіряній курточці. Вона вирішила зробити на обличчі легкий природний макіяж і доповнила look сережками у вигляді хрестів і ланцюжками. Волосся Марія розпустила і злегка підкрутила.

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"Машулик, даси куртку поносити? А джинси?)))",- написала в коментарях Олена Кравець.

"Красива Маша в красивій куртці!", "За куртку - окремий лайк!", "Яка ти чарівна", - написали фоловери.

Нагадаємо, донька Олени Кравець "засвітилася" в маминих чоботях.

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