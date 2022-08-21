19-річна Марія показала ефектне фото.

Донька зірки "95 кварталу" Олени Кравець "засвітилася" на ефектному фото у маминих чоботах. 19-річна Марія жартома зізналася, що взуття їй довелося "вкрасти".

Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

Так, донька Олени Кравець обрала для прогулянки Києвом міні-шорти, топ та сорочку oversize. Свій образ вона доповнила високими чоботами. Як виявилося, взуття Марія "запозичила" у матері, поки та знаходиться за кордоном.

"Вибач, мам.. Довелося вкрасти твої чоботи", - написала донька Кравець.

Артистка відповіла на "зізнання" своєї доньки. Вона не сварилася та пожартувала, що зрозуміла - їй потрібно скоріше повертатися.

Фанати прийшли у захват від нових фото доньки Кравець. Вони пожартували, що зірці не варто сваритися, адже Марія дає речам артистки друге життя.

Нагадаємо, раніше дочка Олени Кравець влаштувала фотосесію на вулицях Києва. Знімки були зроблені на плівку.

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