Він також розповів, які книги любить читати.

Американський письменник Стівен Кінг, також відомий як Король жахів, поділився з читачами цікавими фактами про своє життя та письменницькі звички.

У інтерв'ю The Guardian Кінг зізнався, що продовжує писати свої тексти у звичайному Microsoft Word. Іноді він пише від руки, і лише потім друкує це на комп'ютері. Також письменник розповів, що таємно підписує свої книги у книгарнях, коли цього ніхто не бачить:

"Якщо я можу прокрастися всередину і вислизнути, то так, роблю це. Останній раз я це робив у книгарні неподалік від мого будинку в західній частині штату Мен і підписав кілька примірників книг "Never Flinch" і "You Like It Darker". Я не дуже люблю автограф-сесії, тому що не можна підписати книги всім".

Оскільки Кінга вважають одним з найбільш плідних письменників, його запитали, чому він пише так багато. Він відповів так: "Важко вирішити, що робити з тими двома-трьома додатковими годинами на день між 9:00 і 12:00. Можна дивитися стільки ігрових шоу по телевізору. Я можу піти на прогулянку, але тоді я все одно думаю про наступну справу".

Також Кінг розповів, що перестав слухати метал-гурт Judas Priest, бо не зміг отримати права на використання тексту пісні "You’ve Got Another Thing Comin" для свого роману "Острів Дума".

"Тож я перейшов до Rancid, Nazareth, Anthrax і Metallica. Я не слухаю музику, коли пишу безпосередньо з голови на папір. Коли я переписую, мені подобається слухати клубну музику, диско або щось із повторюваним ритмом, що протікає крізь мою голову і входить в одне вухо, а виходить іншим. Сьогодні я слухав LCD Soundsystem. Мені дуже подобаються "North American Scum", "Losing My Edge" та "Daft Punk Is Playing at My House", - поділився він.

Письменник каже, що любить читати британські детективи. Зараз він відпочиває з "The Ending Writes Itself" Евелін Кларк, дія якої відбувається на шотландському острові, з якого не можуть вибратися люди. Також він згадав, що одного разу йому наснився покинутий холодильник, повний літаючих п’явок. Цей химерний образ він використав у своїй творчості.

Втім, не всі його задуми доходили до друку. Кінг розповів про невиданий роман "Канібали", дія якого відбувалася у багатоквартирному будинку, мешканці якого не могли вибратися назовні. Після близько 200 сторінок він відклав рукопис, бо не знав, що з ним робити.

Майбутнім авторам жахів Кінг порадив не боятися фізичної роботи. За його словами, досвід, отриманий на фабриці серед щурів, надихнув його на написання першого оповідання.

"Будь-яка робота, де треба бруднитися і працювати руками, краща за тихе сидіння в чистому офісі".

На питання, хто б зіграв його у фільмі про власне життя, Кінг пожартував, що хотів би бачити у цій ролі привабливого актора, але "Бред Пітт навряд чи погодився б". Серед більш реалістичних кандидатів він назвав Крістофера Ллойда та Кайла Маклахлана.

Творчість Стівена Кінга

Кінг - автор понад 60 романів і близько 200 оповідань, значна частина яких була екранізована. Найвідоміші твори: "Сяйво" (The Shining), "Воно" (It), "Кладовище домашніх тварин" (Pet Sematary), "Мізері" (Misery), "Темна вежа" (The Dark Tower), "Зелена миля" (The Green Mile) та "Втеча з Шоушенка" (The Shawshank Redemption).

Автор поєднує елементи жахів, фантастики, трилеру й драми, часто розміщуючи події в вигаданому містечку Деррі або Касл-Рок у штаті Мен. Його проза вирізняється увагою до психології персонажів, побутовими деталями та напруженою атмосферою.

Письменник отримав безліч літературних премій, зокрема Bram Stoker Award, World Fantasy Award та National Book Award за внесок у літературу. Його називають одним із найвпливовіших авторів сучасності в жанрі горору.

Одружений з письменницею Табітою Кінг. Має трьох дітей, двоє з яких - Джо Гілл та Оуен Кінг - також стали відомими письменниками.

