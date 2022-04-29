Модель розповіла, як у неї стався інсульт.

Американська модель Хейлі Бібер розповіла, як перенесла інсульт, а також про своє відновлення після операції на серці.

За словами Бібер, ще в березні під час обіду їй різко стало зле. Вона відчула дивне відчуття, яке "пройшло по її руці до кінчиків пальців". Потім її руки почали німіти.

Коли чоловік Джастін Бібер поцікавився, чи все з нею добре, вона не змогла йому відповісти. Тоді Хейлі зрозуміла, що у неї стався інсульт.

"Коли я хотіла відповісти, я не могла говорити. Права сторона мого обличчя почала відвисати, я не могла вимовити ні слова. Тому, очевидно, одразу ж подумала, що у мене інсульт, повноцінний інсульт", – розповіла Хейлі на своєму YouYube-каналі.

Джастін викликав "швидку", яка і госпіталізувала Хейлі. У лікарні їй зробили операцію на серці. Зараз вона відновлюється і почувається набагато краще.

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