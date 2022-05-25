Юрій Горбунов, Леся Нікітюк / колаж з фото

24 травня 2022 року виповнилося рівно три місяці з дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Як ця війна вплинула на наших знаменитостей і змінила їх зовнішність - дивіться в матеріалі УНІАН.

Леся Нікітюк

З перших днів вторгнення Леся Нікітюк почала займатися волонтерством. Вона зняла гламурні речі і одягла спортивний костюм, в якому їй зручніше допомагати переселенцям. 

колаж з фото

Катя Осадча

Катя Осадча не тільки веде інформаційну війну в своїх соціальних мережах, а й створила проект з пошуку зниклих людей. Всіма силами вона допомагає сім'ям возз'єднатися.

колаж з фото

Юрій Горбунов

Юрій Горбунов також не залишився осторонь. Він разом зі своєю дружиною Катериною Осадчою допомагає постраждалим від війни українцям і наближає нашу перемогу.

колаж з фото

Андрій Федінчик

Андрій Федінчик у перші дні війни вступив до ЗСУ. Зараз він захищає нашу країну від російських окупантів. Попри страх, який зараз відчуває кожен українець, він героїчно бореться за нашу свободу.

колаж з фото

Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук виступає на благодійних концертах на підтримку України. Зараз він знаходиться у Львові, відвідує військових і всіма силами намагається їх підтримувати і піднімати їх бойовий дух.

колаж з фото

Джамала

Співачка Джамала їздить по Європі з благодійними концертами. Вона збирає гроші на допомогу Україні. Також вона дає інтерв'ю світовим виданням, в яких розповідає всю правду про війну.

колаж з фото

Даша Астаф'єва

З початку війни модель Даша Астаф'єва перекваліфікувалася у волонтера. Вже три місяці вона допомагає чистити картоплю для наших військових, які захищають наші землі від окупантів.

колаж з фото

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