Детальніше про зірок під час війни читайте на УНІАН.

24 травня 2022 року виповнилося рівно три місяці з дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Як ця війна вплинула на наших знаменитостей і змінила їх зовнішність - дивіться в матеріалі УНІАН.

Леся Нікітюк

З перших днів вторгнення Леся Нікітюк почала займатися волонтерством. Вона зняла гламурні речі і одягла спортивний костюм, в якому їй зручніше допомагати переселенцям.

Катя Осадча

Катя Осадча не тільки веде інформаційну війну в своїх соціальних мережах, а й створила проект з пошуку зниклих людей. Всіма силами вона допомагає сім'ям возз'єднатися.

Юрій Горбунов

Юрій Горбунов також не залишився осторонь. Він разом зі своєю дружиною Катериною Осадчою допомагає постраждалим від війни українцям і наближає нашу перемогу.

Андрій Федінчик

Андрій Федінчик у перші дні війни вступив до ЗСУ. Зараз він захищає нашу країну від російських окупантів. Попри страх, який зараз відчуває кожен українець, він героїчно бореться за нашу свободу.

Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук виступає на благодійних концертах на підтримку України. Зараз він знаходиться у Львові, відвідує військових і всіма силами намагається їх підтримувати і піднімати їх бойовий дух.

Джамала

Співачка Джамала їздить по Європі з благодійними концертами. Вона збирає гроші на допомогу Україні. Також вона дає інтерв'ю світовим виданням, в яких розповідає всю правду про війну.

Даша Астаф'єва

З початку війни модель Даша Астаф'єва перекваліфікувалася у волонтера. Вже три місяці вона допомагає чистити картоплю для наших військових, які захищають наші землі від окупантів.

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